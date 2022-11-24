Özge Ulusoy'un tembellere tahammülü yok

İzmir'de Ümit Collection'ın defilesinde podyuma çıkan Özge Ulusoy defile sonra "Tembel ve müşkülpesent insanlara tahammülüm yok" dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de düzenlenen 16. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında gerçekleşen Ümit Collection defilesinde Özge Ulusoy, Didem Soydan, Ebru Öztürk, Simge Ünal ve Rönasans Ajans mankenleri podyuma çıktı.

Koreografisini Akif Örük'ün yaptığı defilede mankenler Ümit Collection'ın birbirinden şık kreasyonlarını podyumda sergilediler.

Defile sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, "Kendi adınıza koleksiyon çıkarmayı düşünüyor musunuz" sorusuna, "Herkes bir yapsın çekilsin. Sonra ben yapacağım. Bu ara herkes her işi yapıyor. Ben kendi alanımla ilgileniyorum" cevabını verdi.

Özge Ulusoy, bir basın mensubunun "Bu sektörde neye tahammül edemiyorsunuz" sorusunu da "En çok tahammül edemediğim şey tembellik. Müşkülpesent ve tembel insanlardan

hoşlanmıyorum" şeklinde yanıtladı.