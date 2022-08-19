Özge Ulusoy'un gözde yatırımı gayrimenkul

Ümit Collection için objektif karşısına geçen Özge Ulusoy, yatırımlarını emlak için yaptığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü model Özge Ulusoy, kendisinden ilham alınarak hazırlanan Ümit Collection'un 2023 kış koleksiyonunun katalog çekimleri için Kadıköy'deki 152 yıllık mermer köşkte objektif karşısına geçti.

Prodüktörlüğünü Akif Örük'ün üstlendiği tanıtım çekimlerini fotoğraf sanatçısı Oktay Bingöl çekti.

Özge Ulusoy çekimler sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kolleksiyon için "Benden esinlenerek hazırlanmış. Çok beğendim" dedi. Ardından bir muhabirin sorduğu "birikimlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben genelde emlak yatırımı yapıyorum. Anne ve babam sağolsunlar doğru yönlendiriyorlar beni. Şimdi kendime doğumgünü hediyesi olarak evi tadilat yaptırıyorum."

Eski bir köşkte gerçekleşen çekimler üzerine "hangi devirde yaşamak isterdiniz?" sorusu soruldu. Ulusoy "Özellikle bu sanal evren metaverse falan korkutuyor beni. O yüzden şimdiki dönemi tercih ederim" yanıtını verdi.