Özge Ulusoy AYSAF'ta podyuma çıkacak

Özge Ulusoy, Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı Defilesinde podyuma çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Ayakkabı sektörünün en önemli buluşma noktası “Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF”, sonbahar-kış sezonu için 67. kez dünyanın alanında lider firmalarını, 16-19 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ağırlamaya hazırlanıyor.

“Moda Yan Sanayide Başlar” mottosuyla düzenlediği defilede katılımcı firmalara en son koleksiyonlarını sergileme fırsatı sunacak. 17 Kasım 2022 Perşembe günü Özge Ulusoy, Zeliha Çal ve tescilli güzellerin katılımıyla gerçekleşecek olan defilenin Organizatörü Nes Prodüksiyon, Koreografisini Asil Çağıl yapacak.

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği AYSAD ve Artkim Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen “Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF”, 16-19 Kasım 2022 tarihleri arasında üretici ile alıcı arasında bir kez daha önemli bir köprü görevi görmeye hazırlanıyor.