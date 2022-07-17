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Özcan Deniz'e Kıbrıs'ta yoğun ilgi
MAGAZİN 17.07.2022, 14:54
Usta isim Özcan Deniz, özel gecede Kıbrıs'ta sahne aldı.KKTC (İGFA) - Özcan Deniz, ilk kez çıktığı Concorde sahnesinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Lendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir Kıbrıs akşamı yaşatan Özcan Deniz, sahnesinde playback şarkılara yer verdi. Usta sanatçı izleyiciler arasındaki genç hayranını görünce “Yeni nesil beni oyuncu olarak tanıyor. Onlarda haklı ama beni televizyonda gördüler sadece. Ama burası sahne. Bugün gerçek Özcan'ı göreceksin” dedi.
Deniz, şarkılarını onu dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte söyledi.
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