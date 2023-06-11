Özbekler'den Zeynep Bastık'a büyük ilgi

Ünü Türkiye sınırlarını çoktan aşan, Türki Cumhuriyetlerde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Zeynep Bastık, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te konser verdi.İSTANBUL (İGFA) - İlk teklisi “Fırça”yı 2014’te yayınladığından beri kariyerinde büyük yol kat eden Zeynep Bastık artık uluslararası şöhrete sahip bir yıldız.

Ünü sınırlarımızı aşan Bastık son şarkısı “Eyvah” ile sadece Türkiye’de değil, Türki Cumhuriyetlerde de büyük ilgi görüyor.

Zeynep Bastık dün akşam Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Palace of International Forums sahnesindeydi.

Ülkenin en prestijli mekanı olan Palace of International Forums’da konser veren ilk Türk şarkıcı olan Bastık, bin 500 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserin çıkışında kulis kapısında bekleyen Özbek hayranları Zeynep Bastık ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Gördüğü ilgiyi karşılıksız bırakmayan Bastık herkesle tek tek poz verdi.