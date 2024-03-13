Ozan Orhon içini döktü 

Yeşilçam filmlerinin güzel ve ünlü başrol kadın oyuncularından Nilgün Akçaoğlu’nun kızı olan Eylül Aşkın, gazetecilik ve yanında sunuculuk işleriyle yolunda büyük başarılarla devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Haber Portalı’nda yayınlanan kültür-sanat programını hazırlayıp sunan Eylül Aşkın samimi yaklaşımları ve sorularıyla beğeni toplarken ünlü isimlerinde programda dert ortağı oluyor. Ünlü isimleri ağırlayan Eylül Aşkın, başarılarıyla şöhretine şöhret katan başarılı müzik adamı Ozan Orhon konuğu olunca programda itiraflarla gelen bombalarda peşi sıra patladı. Sevilen müzisyen Ozan Orhon Hedefim rock grubu kurmaktı. Garo abi haydi albüm yapıyoruz dedi, birden kendimi pop müziğin içinde buldum, diye sözlerine başladı. Ünlü isim Ozan Orhon, doksanların başından günümüze kadar uzanan Ozan Orhon’un hikayesini anlatan bir müzikal ortaya koymak istediğini de sözlerine ekledi. Programın en can alıcı açıklamasını, ilk evliliğini yaptığı Ebru Şallı üzerinden şu sözlerle dile getiren Ozan Orhon ““Rahmetli dedem telefon açar, bağırır çağırır kapatırdı. Beni en çok eleştiren oydu. Kızardı. Hele ilk evlenmeme çok kızmıştı. “Senin ne işin var bu yaşta evleniyorsun?” O tabi sanata ömrünü vermiş, o yüzden keşke dinleseydik dedemizi. Çünkü bazı şeyleri büyükler bazen doğru söylüyor. O zaman benim de biraz anarşist bir taraf vardı ruhumda. Ben dinlemezdim yani kimseyi. Hee der dinlermiş gibi yapardım kendi bildiğimi yapardım” dedi. Sohbetin sonunda başarılı sunucu Eylül Aşkın’a son açıklaması olan Çok param olursa dinlesinler, dinlemesinler çok sağlam bir rock albümü yapmak istiyorum vurgusuyla sözlerini tamamlayan Ozan Orhon, içindekileri programda döktü.