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Ozan Orhan: Starlık defteri bizimle kapandı

MAGAZİN 06.06.2023, 12:30
Ozan Orhan: Starlık defteri bizimle kapandı

90’lı yıllarda pop müzikte starlığı yaşayan Ozan Orhon düşüşe geçtiğini düşündüğü dönemde ‘Elvis Sendromu’ yaşadığını dile getirdi. Tıpkı Elvis Presley’in son zamanlarında olduğu gibi kendini yemeğe verdiğini söyleyen Orhon, “Senin gibi erkek sesi yok’ denilmesi bile beni üzüyor” dedi.İSTANBUL (İGFA) -Pop müzikte 90’lı yıllara damga vuran Ozan Orhon, Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan’a özel açıklamalarıyla şaşırttı.

Geçen sene 4. evliliğini yapan ve müzik sektörüne tekrar dönen Ozan Orhon ‘Hava Buz Gibi’ parçasıyla şimdilerde tekrar gündeme geldi.

‘Starlığın ardından sektörde düşüşe geçtiğinizi fark etmek sizi nasıl bir psikolojiye sürükledi?’ sorusu üzerine Ozan Orhon, “Bundan 14-15 yıl öncesine kadar üzüldüğüm, ağladığım zamanlar çok oldu. O kiloları almamın nedeni bu üzüntümdü. Yaşadığım durumu ‘Elvis Sendromu’ olarak adlandırıyorum tıpkı Elvis Presley’in son zamanlarında yaptığı gibi o aşırı kiloları aldığı zamanda olduğu gibi kendimi yemeğe verdim. Bana hep ‘Senin gibi erkek sesi Türkiye’de yok. Bir Tanju Okan vardı bir de sen varsın. Neden bir şey yapmıyorsun’ diye soruyorlar. Bu sözler beni çok incitiyor. Ben bir şeyler yapmak istiyorum da olmuyor işte” dedi. 

"TARKAN’LA BENİ UZAYLI SANIYORLARDI"

‘Pop müzikte Tarkan, Tayfun ve benden başka star çıkmadı’ diyen Ozan Orhon, “90’lı yıllarda bize ‘uzaylı bunlar’ diyorlardı. Şimdi Sefo, Aleyna Tilki ve Ediz çıtayı başka bir yöne taşıdı, başarılılar ama starlık defteri bizimle birlikte kapandı” dedi. 

MİCHAEL JACKSON HAVALARI KAYBETTİRDİ

Şöhretin zirvesinde olduğu 1994 yılında Atıf Yılmaz’dan gelen film teklifini geri çevirdiğini söyleyen Ozan Orhon, “Michael Jackson havalarındaydım, hayatımın fırsatını kaçırdım. Şimdi keşke Atıf Amca yaşasa da ayaklarına kapansam ‘Ne olur o filmi yap’ diye" dedi.

Mustafa Ceceli ile yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu söyleyen Orhon, yeni nesili de yakalamak istediğini belirterek, "Yeni nesil bence şarkımı dinlediklerinde ‘Vay Ozan abiye bak sadece ‘Ortada kuyu var yandan geç’ demiyormuş’ diyecekler” yorumunda bulundu.

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