Son Dakika
Oyuncu Hakan Aydın'dan yeni proje sinyali
MAGAZİN 12.02.2024, 13:25
Başarılı oyuncu Hakan Aydın yeni projeler için görüşmeler yaptığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - 01 filminde Samet, Edo da Orhan , Kanunsuz Topraklar da Çolak, Kefaret de Metin amir Yalıçapkınında Maho ve Prestij Meselesi filminde Yaşar Yağmur karakterine hayat veren ve son olarakta bir gsm operatörü reklamında yaptığı Karadeniz şivesiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Hakan Aydın geçtiğimiz günlerde menajeri Suat Ünal ile birlikte Zorlu Center da görüntülendi.
Hakan Aydın yeni projeler için görüşmeler senaryolar okuduğunu yakında TV ekranlarında olacağının müjdesini verdi.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|66
|2. Fenerbahçe
|25
|64
|3. Trabzonspor
|25
|40
|4. Beşiktaş
|25
|40
|5. Kasımpasa
|25
|38
|6. Rizespor
|25
|36
|7. Antalyaspor
|25
|34
|8. Başakşehir
|25
|33
|9. Sivasspor
|25
|33
|10. A.Demirspor
|25
|31
|11. Ankaragücü
|25
|29
|12. Kayserispor
|25
|29
|13. Samsunspor
|25
|29
|14. Hatayspor
|25
|28
|15. Alanyaspor
|25
|28
|16. Karagümrük
|25
|27
|17. Gaziantep FK
|25
|27
|18. Pendikspor
|25
|26
|19. Konyaspor
|25
|25
|20. İstanbulspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|22
|52
|2. Göztepe
|22
|45
|3. Kocaelispor
|22
|43
|4. Bodrumspor
|22
|39
|5. Sakaryaspor
|22
|37
|6. Ahlatçı Çorum FK
|22
|35
|7. Boluspor
|22
|33
|8. Bandırmaspor
|22
|33
|9. Gençlerbirliği
|22
|32
|10. Erzurumspor
|22
|27
|11. Ümraniye
|22
|27
|12. Manisa FK
|22
|26
|13. Keçiörengücü
|22
|26
|14. Adanaspor
|22
|23
|15. Tuzlaspor
|22
|22
|16. Şanlıurfaspor
|22
|19
|17. Altay
|22
|12
|18. Giresunspor
|22
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|54
|2. M.City
|23
|52
|3. Arsenal
|24
|52
|4. Tottenham
|24
|47
|5. Aston Villa
|24
|46
|6. M. United
|24
|41
|7. Newcastle
|24
|36
|8. West Ham United
|24
|36
|9. Brighton
|24
|35
|10. Chelsea
|24
|34
|11. Wolves
|24
|32
|12. Fulham
|24
|29
|13. Bournemouth
|23
|27
|14. Brentford
|23
|25
|15. Crystal Palace
|24
|24
|16. Nottingham Forest
|24
|21
|17. Luton Town
|23
|20
|18. Everton
|24
|19
|19. Burnley
|24
|13
|20. Sheffield United
|24
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|61
|2. Girona
|24
|56
|3. Barcelona
|24
|51
|4. Atletico Madrid
|24
|48
|5. Athletic Bilbao
|24
|46
|6. Real Betis
|24
|38
|7. Real Sociedad
|24
|37
|8. Las Palmas
|24
|35
|9. Valencia
|24
|35
|10. Getafe
|24
|33
|11. Osasuna
|24
|29
|12. Deportivo Alaves
|24
|27
|13. Villarreal
|24
|25
|14. Rayo Vallecano
|24
|24
|15. Sevilla
|24
|23
|16. Mallorca
|24
|23
|17. Celta Vigo
|24
|20
|18. Cadiz
|24
|17
|19. Granada
|24
|13
|20. Almeria
|24
|7
Röportaj & Söyleşi Tümü