Oyuncu Hakan Aydın'dan yeni proje sinyali

Başarılı oyuncu Hakan Aydın yeni projeler için görüşmeler yaptığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - 01 filminde Samet, Edo da Orhan , Kanunsuz Topraklar da Çolak, Kefaret de Metin amir Yalıçapkınında Maho ve Prestij Meselesi filminde Yaşar Yağmur karakterine hayat veren ve son olarakta bir gsm operatörü reklamında yaptığı Karadeniz şivesiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Hakan Aydın geçtiğimiz günlerde menajeri Suat Ünal ile birlikte Zorlu Center da görüntülendi.

Hakan Aydın yeni projeler için görüşmeler senaryolar okuduğunu yakında TV ekranlarında olacağının müjdesini verdi.