Öykü Gürman İzmir Bergama'yı coşturdu

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen festivalde Öykü Gürman Bergama'yı coşturdu.İZMİR (İGFA) - 86. Uluslararası Bergama Kermes Festivali kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Öykü Gürman sevilen şarkılarıyla Bergama'yı coşturdu.

Sahne performansı ile hayranlarına keyifli bir konser yaşatan Öykü Gürman büyük alkış aldı.

Her bir sevilen şarkısını hayranları ile birlikte söyleyen Öykü Gürman'a konser sonunda Bergama kağıdı Parşömen'den yapılan plaketi veren Belediye Başkanı Hakan Koştu, konseri ile 86. Kermes Festivali'ne renk katan sanatçıya teşekkür etti.