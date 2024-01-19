Orhan Karademir Dipsiz Karanlık ile sevenlerini oynatacak!

Son dönemlerin müzik sektöründe hızlı çıkış yapan sanatçılarından birisi olan Orhan Karademir, yeni hareketli "Dipsiz Karanlık" adlı tekli çalışmasını Damga Müzik etiketiyle Netd Müzikte yayınladı.İSTANBUL (İGFA) - Müzik listelerinde üst sıralarda yer almayı hedefleyen Orhan Karademir'in "Dipsiz Karanlık" adlı şarkısının Sözünü Yasemin Dadak , Müziğini Orhan Karademir , Aranjörü İbrahim Hopa& Mustafa Kanpıçak , Bağlama Orhan Kel , Gitar Mustafa Kanpıçak , Perküsyon Ufuk Akın İnce , Kemane Furkan Akyel , Miks & Masteringini Tolga Borucu , Yönetmenliğini Yavuz Selim Kurnaz yaptı.

Orhan Karademir şarkısı ile ilgili basına " Şarkımı yapan Ekibim alanında uzman isimler herkesin emeklerine sağlık diye söylemek istiyorum. Şarkım sevenlerime emanet. Şarkımı Müzik listelerinde üst sıralarda ve trendlerde yükseklerde görmeyi herkes gibi bende çok istiyorum.Herkesten şarkımı paylaşmasını ve de yorumlamasını rica ediyorum şarkım sizlerle daha iyi yerlerde olacak" diyerek açıklamalarını bitirdi

