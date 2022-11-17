Onurr’dan yeni albüm habercisi

Pop müziğin en üretken sanatçılarından Onur Özdemir nam-ı diğer Onurr’un üçüncü albümü “Methiyeler”in ilk single’ı “Seyran-ı Bela” 18 Kasım’da yayınlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Sözü müziği ve düzenlemesi Onurr imzalı olan şarkı, elektronik düzenlemesi ve derinlikli sözleriyle pop müzikte yeni bir kapı aralıyor. Albümün en arıza şarkısıyla dinleyicilerine yine bambaşka bir serüvenin müjdesini veren Onurr, belalı bir aşk hikayesinin incelikli sularında, tekinsiz ama hoş bir yolculuğa çıkarıyor.

Şarkının klibi ise Onur Özdemir ve Fatih Cihangir Selimoğlu tarafından EstambulStudio’da çekildi. Klipte sanatçının arkadaşlarının yanı sıra uzun yıllardır birlikte unutulmaz şarkılara imza atan Alper Narman da yer aldı.

Onurr’un yeni şarkısı Seyran-ı Bela, 18 Kasım’da tüm dijital platformlarda Sony Music Türkiye etiketiyle yayında.