Onur Akın siyaseti bıraktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle sahne alan özgün müziğin dev ismi Onur Akın, siyaseti bıraktığını açıkladı.MAYHA (MEDYA AYVALIK HABER AJANSI)

Balıkesir'e bağlı Ayvalık Amfi Tiyatro’da tamamı kendi bestelerinden oluşan dillerde pelesenk olmuş şarkılarını seslendiren Akın, binlerce hayranına unutamayacakları bir müzik ziyafeti verdi.

Uzun yıllar hemen hemen her sene Ayvalık’a gelip konser verdiğini söyleyen Onur Akın, “Konserlere bir süre ara vermiştik. Bu yıl o özlem bitiyor. Ben Ayvalık’ı kurtuluşunun 101. yıldönümünde burada olmaktan son derece mutluyum. Çünkü bu güzel ilçeye her geldiğimde yüreğim pırıldıyor” dedi.

“BENİM HAYATIMDA SİYASET YOK BUNDAN SONRA”

Atatürk gibi liderlerin her yüzyılda bir kere geldiğini ve bir millete nasip olduğunu kaydeden Akın, “Bu yüz yılda millet olarak başımıza dünyanın en güzel şeyi geldi. O’da; Mustafa Kemal Atatürk’tü. Neyse az konuşayım. Bu arada buradan ilan ediyorum. Ben siyaseti bıraktım. Benim hayatımda siyaset yok bundan sonra. Nasıl ki, bugüne kadar halkın vekiliysem sazımla, sözümle. Tıpkı Aşık Mahsuni Şerif ve Pir Sultan Abdal gibi. Öyle yaşamaya devam edeceğim” diye konuştu.

Konseri seyirciler arasında izleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i sahneye davet eden Onur Akın, uzun bir süredir bir araya gelemediği Ayvalıklılarla kendisini buluşturduğu için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ergin de, sanatçı Akın’a bir buket çiçek takdim ederek, “Altınova’mızın ve Ayvalık’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlu olsun. Bu anlamda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nda düşmana ilk askeri kurşunu atan Ali Çetinkaya’yı sonsuz minnet ve rahmetle anıyorum.” dedi.

ISRARLI TALEPLERE RAĞMEN O ŞARKILARI SESLENDİRMEDİ

Ünlü sanatçı Onur Akın, Ayvalık’taki konserinin kalan süresinde; “Seviyorum Seni”, “Asi ve Mavi”, “Gaybana Geceler”, “Çam Kolonyası” gibi eserlerini amfi tiyatroyu adeta hınca hınç dolduran Ayvalıklılarla birlikte seslendirdi.

Onur Akın’ın; konseri izleyenlerin yoğun isteklerine rağmen, daha önce CHP’nin seçim şarkıları olarak kullanılan, “Bir ıslıkta sen çal” ve “Kılıçdaroğlu” gibi eserlerini seslendirmemesi ise dikkat çekti.

Akın’ın konserinde; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, partinin ilçe yöneticileri ve yaklaşık 5 bin kişilik bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.