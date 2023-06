One Love müzikseverlerle buluştu

COKE STUDIO’nun ikinci sezonunda dünya çapında 19 çıkış yapan sanatçının bir araya getirildiği proje için Evdeki Saat ve Shae Gill düet yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Coke Studio’nun ikinci sezonunda hayata geçirdiği düet projesi kapsamında, müzik dünyasının yükselen yıldızları Evdeki Saat ve Shae Gill, birlikte yarattıkları yeni şarkı “One Love”ı seslendirdi. Coca-Cola’nın küresel müzik platformu Coke Studio, dünyanın dört bir yanından yeni ve başarılı sanatçıları bir araya getirerek "Gerçek Mucize"yi yaratıyor.

Coca-Cola, “Gerçek Mucize” mottosuyla, insan ilişkilerindeki mucizelerin ve farklılıkların dünyayı daha zengin ve ilginç bir yer haline getirdiğini öne çıkarmayı amaçlıyor. “Gerçek Mucize” mottosu, insanların hayatlarındaki gerçek anların ve bir araya geldiklerinde ortaya çıkan büyülü anların kutlaması olarak betimleniyor.

Shae Gill ile seslendirdiği “One Love” şarkısı hakkında yorum yapan Evdeki Saat, “Bir müzisyen olarak Coke Studio’da yer almak ve böyle bir projenin içerisinde yer almak benim için çok heyecan verici. Kariyerimde global bir iş birliğini deneyimlemek en büyük hayallerimden biriydi. Farklı müzik kültürleriyle birlikte olmak çok güzel bir tecrübe. Shae, kendi kültürünün harika bir temsilcisi, aynı zamanda harika bir müzisyen ve kişi. Şarkının yapım sürecindeki zorlayıcı karar verme sürecinden keyif aldım." dedi.

Shae Gill ise “One Love parçasının ilhamı, romantizm, yeni aşk ve aşkın açıkça ifade edilmesi temasıyla şekillendi. Evdeki Saat ile iş birliği yapmak da benim için büyük bir zevkti. Çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca müzikal olarak çok iyi anlaştığımızı hissettim ve bu iş birliğini daha da heyecanlı kıldı." diye ekledi.

Evdeki Saat ve Shae Gill’in beraber seslendirdiği “One Love”, Coke Studio’nun Grammy ödüllü Amerikalı müzisyen Jon Batiste’e ait ikinci sezon lansman parçası “Be Who You Are (Real Magic)" şarkısının ardından yayınlanıyor. “One Love”, Coke Studio’nun ikinci sezon için hayata geçirdiği 9 düet şarkısından birisi ve Haziran-Temmuz aylarında tüm müzik platformlarında müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Platformda, Los Angeles Inner City Youth Orchestra (ICYOLA) ile birlikte yaratılan Imagine Dragons’ın “Symphony” şarkısının yeni bir versiyonu ve K-pop yıldızları New Jeans ve Atlantalı rapçi J.I.D’nin beraber seslendirdiği “Zero” şarkısı da bugün yayınlandı.

Coca-Cola Küresel Müzik ve Kültür Pazarlama Başkanı Joshua Burke “Coke Studio platformunda hayata geçirdiğimiz düet projesiyle, farklı kültürden müzik yeteneklerini bir araya getirerek, onların ortak bir şarkı yaratmalarına olanak yaratmak, bizler için çok heyecan vericiydi” dedi.

Coke Studio 2023 yılında, ABD, İngiltere, Kanada, Güney Afrika, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Türkiye, Çin, Kore ve Filipinler'den 16'dan fazla sanatçıyı bir araya getirdi.