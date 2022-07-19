Oktay Kaynarca 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dedi Özbekistan’a gitti!

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak "Ben Bu Cihana Sığmazam" adlı dizi ekibi, İstanbul çekimleri sonrasında hikayenin yurtdışı bölümlerini çekmek için İpek Yolu’nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Özbekistan'da Semerkand ve Buhara’ya gitti.İSTANBUL (İGFA) - Oktay Kaynarca ile Onur Tan’ın proje tasarım ve genel hikayesine imza attığı "Bu Cihana Sığmazam" dizisi yeni sezonda atv ekranlarında başlayacak.

Güzel Adamlar Medya’nın yapımcılığını üstlendiği diziyi Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş yazıyor.

Dizi ekibi İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için İpek Yolu’nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara’ya gitti.

Bölge için uzun bir hazırlık ve araştırma yapan ekip sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştı.

Özbekistan çekimlerinden sonra İstanbul’a dönecek olan ekip çekimlere devam edecek. Tarihine onlarca medeniyeti sığdırmış Özbekistan halkının yoğun ilgisi yüzünden set ekibi ve oyuncular zaman zaman seti durdurmak zorunda kaldı.