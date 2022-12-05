Oktay Kaynarca açıkladı: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden bitti?

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde Kazel Expo'nun düzenlemiş olduğu fuara katılan Oktay Kaynarca, burada hayranlarının sorularını yanıtladı.

YILMAZ ADIYAMAN

ALMANYA (İGFA) - Sunuculuğunu Bircan Bali’nin yaptığı etkinlikte bir hayranı tarafından “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden bitti?” sorusuna Oktay Kaynarca, “Oyunculardan kaynaklanan bir durum değil. Kanal ile yapımcı arasında kaynaklanan birtakım anlaşmazlıklar dolayı bitirme kararı aldılar. Hatta 200. bölümü bile çekmiştik. Yayınlanmadı bile” yanıtını verdi.