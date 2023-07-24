Ünlü organizatör Ebru Canbuldu'nun organizasyonu ile Bursa Suare'de Bursalılarla buluşan Z kuşağının sevdiği şarkıcılar Okan&Volkan kardeşler ve Mars sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir hafta sonu yaşattı.Ersel NALBANT - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa’daki eğlence sektöründeki konser açığını kapatmak için konser programları hazırlayan organizatör Ebru Canbuldu, bu hafta sonu Okan&Volkan kardeşler ve sevilen rapçi Mars'ı Bursalılarla buluşturdu.

Önce sahneye dövme yaptırırken çektikleri video ile bir anda milyonların sevgilisi haline gelen Okan&Volkan kardeşler çıktı.

Okan&Volkan bir birinden güzel şarkılarını Bursalılar için söylediler. Okan&Volkan kardeşlerin söylediği tüm şarkılara eşlik eden Bursalılar gece geç saatlere kadar renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa'da bir kaç kez sahne aldıklarını belirten Okan&Volkan, konser öncesi Herkes Duysun'a kendileri ile ilgili açıklamalarda bulundular.

"SOSYAL MEDYAYA ATARIZ DEDİK"

Dövme yaptırırken çektikleri video ile şöhrete nasıl kavuştuklarını anlatan Okan&Volkan, "Aslında biz o videoyu çekerken hiç bir şey düşünmeden sadece sosyal medyaya, instagrama atarız diyerek düşündük ama bir yanda gerçekten büyük bir yükseliş yakaladı şarkı, aslında insanlara her türlü her hangi bir mekanda şarkı söyleyebileceklerini biz sunmak istedik o da çok güzel bir şekilde tuttu sevenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"MÜZİK HAYATIMIZ AİLEDEN GELİYOR"

"Biz üç kardeşiz en büyük abimde de ses var babam zaten eski sanatçı Müslüm Gürses, Atilla Kaya, Mine Koşan, Nejat Alp, Belkıs Akkale, Berkan Tepsi ile konser vermiş insan önce allah sonra babadan geliyor böyle devam etti şimdi de bize şıçradı biz devam etiriyoruz" diyen Okan&Volkan, "Biz dövme yaptırırken çektiğimiz videoyu çıkış için atmadık. Kimse beklemezdi, biz doğal olarak attık birden birede patladı video yani kimse beklemez diye düşünüyoruz. Birlikte çalışırken ufak sürtüşmeler oluyor aramızda. Mesela sen burayı söyle ben bu yeri söyliyeyim veya sen burada çıkış yap ben buradan çıkış yapayım aramızda bazen tartışma oluyor ama tabiiki bunlar tatlı tartışmalar. Yeni çalışmalarımız sürüyor. Ağustos'un ikisinde Söz müzik Samet Kurt'a ait olan Öyle çok sevdim ki adlı yeni şarkımız çıkıyor sevenlerimiz 2 Ağustos'u beklesinler" diye konuştu.

"BURSALILARI ÇOK BÜYÜK SÜRPRİZLER BEKLİYOR"

Organizatör Ebru Canbuldu ise daha birçok sürpriz ismi Bursalılarla buluşturacağını belirterek ''Bursa müzik ve eğlenceye doyuracağız diyerek şu açıklamaları yaptı. ''Konserlerimize Okan&Volkan aarkadaşlarımızla başlıyoruz, Çok güzel sürprizler bizleri bekliyor. Bursa için elimden ne geliyorsa fazlasını yapıyorum ama yeni sürprizler ve daha müthiş işler yeni başlıyor. Bu konserlerimizi 15 gün arayla düşünüyoruz ama daha sezon açılmadı sezon açılınca haftada iki konser de yapabiliriz. Bursalılar bizi takip etsin'' dedi.