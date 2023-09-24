Oğuzhan Koç'tan Yeşil Vadi konseri

Yeşil Vadi Gençlik Konserlerinde sahne alan Oğuzhan Koç, hayranlarını mest etti.İSTANBUL (İGFA) - Bu yılın en çok konser veren isimlerinin başında gelen Oğuzhan Koç, Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi Gençlik Konserleri kapsamında Hasbahçe Mesire Alanı’nda sahneye çıktı. Koç şarkılarını on binlerce kişiyle birlikte söyledi.