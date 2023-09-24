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Oğuzhan Koç'tan Yeşil Vadi konseri
MAGAZİN 24.09.2023, 09:30
Yeşil Vadi Gençlik Konserlerinde sahne alan Oğuzhan Koç, hayranlarını mest etti.İSTANBUL (İGFA) - Bu yılın en çok konser veren isimlerinin başında gelen Oğuzhan Koç, Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi Gençlik Konserleri kapsamında Hasbahçe Mesire Alanı’nda sahneye çıktı. Koç şarkılarını on binlerce kişiyle birlikte söyledi.
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