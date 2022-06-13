Oğuzhan Koç çıkış tarihini verdi

40 bin kişilik koronun eşlik ettiği Kocaeli Körfez'de dünden bugüne hit olmuş şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyen Oğuzhan Koç, sahneden müjdeyi verdi.KOCAELİ (İGFA) - Oğuzhan Koç yaz turnesi kapsamında verdiği konserlerle adından sıkça söz ettirirken önceki akşam Kocaeli Körfez de sevenleriyle buluştu.

Sahnede yeni şarkısının müjdesini veren Oğuzhan Koç şarkısının çıkış tarihini ve adını ilk defa duyurdu.

24 Haziran günü tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak olan Oğuzhan Koç yeni şarkısına “Aşk Beni Yeni” adını verdiğini söyledi.

Hayli enerjik görünen Oğuzhan Koç'un önümüzdeki hafta yeni şarkısı için kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

'Bulutlara Esir Olduk', 'Beni İyi Sanıyorlar', 'Küsme Aşka', 'Yok Sanayım', 'Sükut-u Hayal', 'Kendime Sardım', 'Bence De Zor' adlı şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde yer edinen Oğuzhan Koç yeni şarkısı “Aşk Beni Yendi” ile yaza damgasını vuracak hitiyle bir kez daha gönülleri fethetmesi bekleniyor.