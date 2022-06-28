Oğuzhan Koç, 'akustik Türkçe pop'tan yana

Oğuzhan Koç, son hitiyle ‘Aşk Beni Yendi” ile de tam not alarak yıllarca dinlenilecek bir şarkıya daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bugüne kadar 'Bulutlara Esir Olduk', 'Beni İyi Sanıyorlar', 'Küsme Aşka', 'Yok Sanayım', 'Sükut-u Hayal', 'Kendime Sardım', 'Bence De Zor', ‘Aşkın Mevsimi” adlı şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde yer edinen Oğuzhan Koç, müziklerinde makamlı, Türkçe, akustik, pop olarak tanımladı.

İçinde makamlar barındıran şarkılar yapmaya çalıştığını ifade eden Koç, "Yaptığım müziğin en özü Türkçe pop müzik. Akustik soundları da seviyorum. Elektroniğe hiçbir zaman bulaşmadım. Daha yatkın hissettiğim akustik Türkçe pop müzik” dedi.

Tek kelimelik slogan isimler yerine şarkı isimlerin uzun olmasını da Oğuzhan Koç “Benim hoşuma gidiyor şarkının ismine bakınca “Ne diyor bu ya” dedirtmek istediğini belirterek, tek kelimelik şarkı isimlerini sevmediğini söyledi. Koç, "geldim”, “sonbahar”, “sevdim”… yani “sevdim” diye 900 tane şarkı yapıldı bir tanede neden ben yapayım" diye yorumladı.