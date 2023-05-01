Oğuzhan'ın muhteşem korosu!

Oğuzhan Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında önceki gün Isparta’da on binlerce Ispartalı'ya muhteşem bir konser verdi.ISPARTA (İGFA) - Ispartalı ve aralarında depremzedelerin de olduğu çocuk korosuyla hep bir ağızdan şarkılar söyleyen Oğuzhan Koç, "Geleceğimiz çocuklarımızın yüzünün hep güldüğü sağlıklı mutlu nice 23 Nisan’lara!” mesajı verdi.