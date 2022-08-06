Oğuzhan'dan 'Koç' gibi konser

Türkiye’nin en iyi söz yazarı ve bestecileri arasında yer alan çıkardığı şarkılar dinlenme rekorları kıran Oğuzhan Koç önceki akşam Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle ‘Turkcell Vadi’de gerçekleşen etkinlik serisinde herkesin kalbine dokunan şarkılarıyla hafızalarda yer edecek bir konsere daha imza attı.

İSTANBUL (İGFA) - Yazın İstanbul ‘da ilk büyük konserini veren Oğuzhan Koç dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten zevk aldığı şarkılardan oluşan repertuvarıyla 2 saate yakın süren performansında kimi zaman hüzünlendirdi kimi zaman duygulandırarak unutulmaz bir konseri daha tamamladı.

Oğuzhan Koç ‘u biletleri günler öncesi tükenen Turkcell Vadi’de gerçekleşen konserinde nişanlısı Demet Özdemir de yalnız bırakmadı.