Nursel Köse rol gereği çirkinleşti!

Tunceli’nın Ovacık ilçesinde çekilen “Başkan” filminde seyircileri Nursel Köse sürprizi bekliyor. Oynadığı dizi ve filmlerde yeteneği kadar güzelliğiyle de dikkat çeken sanatçı rol gereği makyajla çirkinleşti.İSTANBUL (İGFA) - A Time Medya yapımcılığını üstlendiği Ulaş Bahadır’ın senaryosunu yazıp yönettiği “BAŞKAN” filminde izleyiciler Nursel Köse’yi tanımakta güçlük çekecek.

Diren Polatoğulları, Necip Memili ve Büşra Pekin’le başrolleri paylaşan sanatçıyı filmde, belediye başkanının varlıklı, özgüveni yüksek ve gösteriş meraklısı eşi Hacer rolünde izleyeceğiz. Giyimi, aksesuarları, altın dişleriyle Tunceli Ovacık’ta kabuğuna sığmayan bir karakter olan Hacer’in tek derdi, film boyunca çeşitli entrikalar peşindeki eşinden ilgi ve sevgi görmektir. Bu özel karakter için rol gereği görüntüsünü değiştirmeyi kabul eden Nursel Köse; her insanın çok özel olduğunu söyledi.

“ÇİRKİN, GÜZEL, AKILLI, DELİ… BUNA BAKMIYORUM”

Hacer karakteri için usta sanatçı Nursel Köse’nin yüzüne benler yapıldı, bir gözü diğerinden daha aşağı düşürüldü, son olarak dişleri öne doğru uzatılarak gerçekçi görünmesi için 14 ayar altınla kaplandı.

Ses tonunu bozulmamasına özen gösterilerek doktor kontrolünde, kişiye özel hazırlanan dişlerin takılması ve diğer detaylarla birlikte uygulanan makyajın yapımı her gün, günde en az iki saat sürdü.

Bu özel ve eğlenceli rolle birlikte sinema ve dizilerde canlandırdığı karakterlerle ilgili olarak Nursel Köse; “Güzellik ya da çirkinlik kriteri hayatımda mesele değil. Her insanı olduğu gibi kabul etme felsefem var. Oynadığım karakterleri de sonuna kadar savunur, onun kişiliğine bürünür ve olduğu gibi sevdirmeye çalışırım” dedi. “Çirkin, güzel, yaramaz, akıllı, deli… Buna bakmıyorum… Karakterin otantik olması ve komedide biraz da karikatürize edilmesine dayanarak aklımızın onda kalacağı bir figür yaratmak benim için önemli. Başkan filminde de bunu yapmaya çalıştık ve sanırım başardık. Hacer’in iyi huylu bir karakter mi kötü bir karakter mi olduğunu söylemiyorum ve yorumu izleyicilere bırakıyorum” yorumunu yaptı.