Nükhet Duru'dan 'prenslik' ünvanı aldı

Star isimlere eşlik eden usta müzisyen Devrim Ekiz, bu kez Nükhet Duru sahnesinde boy gösterdi.İSTANBUL (İGFA)- Müzik piyasasına sunduğu “Kader” isimli teklisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran usta müzisyen Devrim Ekiz, orkestra şefliğini yaptığı Gülben Ergen, Emel Sayın ve Nükhet Duru gibi star isimlerin desteğiyle de yolunda adımlarını her geçen gün hızlandırıyor.

Sahnelere müzisyen olarak star isimlere eşlik ederek başlayan Devrim Ekiz, şarkılara kattığı ustaca yorumuyla taktir topluyor. Gülben Ergen ile sahnede düet yapan ve beğeni toplayan Devrim Ekiz, bu seferde Nükhet Duru sahnesinde boy gösterdi.

Programının bir bölümünde Türk sanat müziği eserleri seslendiren sevilen sanatçı mikrofonu Devrim Ekiz’e verdi ve şarkının sonunda “Türk müziği usta bir yorumcu kazandı, böyle bir ses ve ustanın her zaman arkasında destekçisiyim, Türk müziğinin yeni prensi hayırlı olsun” diyerek, Devrim Ekiz’e hem bir sorumluluk yükledi hem de rütbe taktı.