'Nisan' filmi vizyonda

Ünlü yönetmen İbrahim Bülbül'ün imzasını taşıyan ve senaryosunu kaleme aldığı Nisan filmi, büyük bir coşkuyla Azerbaycan'da gala gösterimini gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Başrollerini Erhan Ufak, Canan Nezirova, Reşhat Kesemenli ve Murad Abdullayev'in paylaştığı Nisan, Azerbaycan'ın muhteşem doğası ve tarihi dokusu eşliğinde unutulmaz bir hikaye sunuyor. Film, seyircileri duygusal bir yolculuğa çıkararak izleyenleri büyülüyor.

Gala gösterimine katılan ünlüler arasında Doğuş, TikTok fenomeni Cellat, Mecid Hüseyinov, Gülşen Hüseyinli, Yeva Elveda, Camilya Tagizade, Günel Amirova, Zamig Elivsetoğlu ve Ülker Sultan gibi tanınmış isimler bulunuyordu. Bu ünlü isimler, filmin çıkışını kutlayarak geceye renk kattılar.

Nisan filminin vizyona girişiyle birlikte, Azerbaycan sineması kendine güçlü bir adım atmış oldu. İzleyiciler, filmdeki karakterlerle kurdukları bağ ile duygusal bir yolculuğa çıkacaklarını ve unutulmaz bir deneyim yaşayacaklarını şimdiden bekliyorlar.