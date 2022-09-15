Nilgün Belgün'den Hatay'da kahkaha dolu gösteri

Türk tiyatro ve sinemasının en başarılı isimlerinden biri olan Nilgün Belgün, Antakya EXPO alanında sahne aldı.HATAY (İGFA) - Aşk ve Komedi isimli gösterisiyle Hataylı sanatseverlerin karşısına çıkan Belgün, yaşamından kesitleri eğlenceli bir dille anlattı.

Çocukluk, gençlik ve oyunculuk yılları ile yaptığı evlilikleri kimi zaman hüzünlü kimi zaman kahkahalar eşliğinde anlatan sanatçı, hikâyeler arasında yaptığı danslarla da geceye renk kattı.

Yaşamındaki pozitifliği yetiştiği Büyükada mozaiğine bağlayan Belgün, oynadığı dizilerde canlandırdığı Rum karakterlerindeki başarıyı da babaannesini taklit ederek yakaladığını anlattı. Samimi, sahici, çıkarsız ve karşılıklı sevgi ile sahnelediği oyunun 10 yıl dönümünde ilk kez Hatay’da seyirci karşısına çıktığını söyleyen Belgün, “Aşka, sanata ve Atatürk’ün ilkelerine sıkı sıkıya sarılmalıyız" diyerek Atatürk’ün izinden gittiğinin altını çizdi.

Yaklaşık iki saat süren oyunun sonunda HATSU Genel Müdür Yardımcısı Hüsna Karayazgan, sahneye koyduğu performanstan ötürü teşekkür ederek sanatçıya çiçek hediye etti.