Nilay Dorsa soğuk havayı ısıttı

Ünlü manken ve şarkıcı Nilay Dorsa, tam olarak beyaz örtüsüne kavuşamayan Uludağ’da sezonu, katıldığı partideki eğlenceli sahne performansıyla açtı.BURSA (İGFA) - Yeni yıla sayılı günler kala hala beklenen kar yağışının yaşanmadığı Uludağ’da bu yıl sezonu ünlü manken ve şarkıcı Nilay Dorsa açtı.

Yamaç Cafe'nin sosyal medya platformu ‘uludagdabugun’ işbirliğiyle açıkhavada gerçekleştirdiği Private Party’de sahneye çıkan Dorsa, eğlenceli performansı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle adeta soğuk havayı ısıttı.

"AYAĞIM UĞURLU GELSİN"

Kış sezonunda Uludağ’ı ilk kez karsız gördüğünü söyleyen Nilay Dorsa, ayağının uğurlu gelmesini ve kendisinden sonra Beyaz Cennet’in özlenen görüntüsüne kavuşmasını diledi. Her kış gerek sahne çalışmaları gerekse tatil için Uludağ’a geldiğini belirten Dorsa, “Karın yağmaması eğlenmeye engel değil. Bu gece sabaha kadar buradayız” diyerek, coşkunun startını verrdi.