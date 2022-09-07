Nihan Çelik'ten 2 milyon liralık sahnede konser

İstanbul Kadıköy'deki Noah Festival'de konser veren Nihan Çelik için 2 milyon TL'lik sahne hazırlandı.İSTANBUL (İGFA) - Pop müziğin ünlü ismi Nihan Çelik, Noah Entertainment'in Kadıköy Festival Park'ta düzenlediği Noah Festival'de konser verdi.

Kendisi için özel hazırlanan ve 2 milyon TL'ye mal olan asansörlü ve merdivenli sahnede konser veren Nihan Çelik'e 20 dansçı eşlik etti.

2 ay boyunca bu konsere hazırlanan Nihan Çelik, kendisi ve tüm dansçıları için hazırlanan özel dikim kostümleriyle hem göze hem kulağa hitap etti.

Nihan Çelik konser sonrası yaptığı açıklamada "İlk sahnemde gerçekten çok heyecanlıydım ama güzel insanların mükemmel enerjisi ile hiç yabancılık çekmedim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.