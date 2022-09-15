Nihan Çelik 'Senden' diyerek listelere göz kırptı

Nihan Çelik'in “Senden” adlı tekli çalışması Noah Entertainment etiketiyle tüm digital platformlarda yayınlandı.İSTANBUL (İGFA) - Yıldız, Bodrum Masalı, Fırtına, Denedim Ya adlı teklileri ile müzikseverlerin beğenisini kazanan, Türk Pop Müziği'nin yükselen yıldızı Nihan Çelik, hız kesmeden arka arkaya şarkılarını yayınlamaya devam ediyor.

Nihan Çelik, bu kez sözü ve müziği Tüzzün’e, düzenlemesi başarılı aranjör Ufuk Kevser’e ait olan “Senden” şarkısıyla listelere göz kırptı.

Alişan Günay Yıldırım’ın yönetmen koltuğunda oturduğu rengarenk görüntülere sahip video klibiyle ve sıcacık sounduyla yaz enerjisini yeniden hissettiren "Senden" tüm digital platformlarda yayımlandı.

"Duygusuna ve bu duyguyu dinleyicime hissettirebilecek olduğuma inandığım şarkıları seçiyorum" diyen Nihan Çelik şarkısını, "Senden de işte böyle bir şarkı..." diyerek yorumladı.