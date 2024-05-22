Nevin Arvas  " Yılın En İyi Çıkış Yapan Yazarı" ödülünü aldı

Kariyerinde başarılı olanlar ödüllerini Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tuğba Özay ve Uğur Arslan sunumuyla gerçekleşen Altın Melek Ödül Töreni'nde ödüllerini aldı. Geceye ünlü isimler ve basın da katıldı. İSTANBUL (İGFA) - Nevin Arvas ," Yılın En İyi Çıkış Yapan Yazarı " ödülüne layık görüldüğü Altın Melek Ödül Gecesinde basına " Bendeniz Nevin Arvas. Altın Melek Ödülleri çerçevesinde düzenlenen gecede, Yılın En İyi Çıkış Yapan Yazarı ödülüne layık görüldüm. Sinema alanında akademik çalışmalarımın yanısıra edebiyat alanında da yıllardır hikaye, şiir ve denemeler yazmaktayım. Yine sinema üzerine atölye ve seminerler vermekteyim." dedi.

Sevilen yazar Nevin Arvas ödül gecesinde şık giyimi ile dikkatleri üzerine çekti.