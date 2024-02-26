Nevide Çiçek'ten 'kurdele' şov
Ünlü sosyal medya fenomeni Nevide Çiçek, son hareketiyle herkesi şaşırttı.İSTANBUL (İGFA) - Ürettiği içeriklerle taraflı tarafsız dikkat çeken, güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bırakan ünlü sosyal medya fenomeni Nevide Çiçek, yine şaşırtmayı başardı.
Takipçileriyle her anını paylaşan, katıldığı organizasyonlarla da büyük ilgi uyandıran Çiçek, bu kez rotasını İzmir’e çevirdi.
Magazin dünyasının yakından takip ettiği ve attığı her adımıyla gündemden düşmeyen Nevide Çiçek, yakın arkadaşı Ceyda Nazlı’nın hayatını Mert Can ile birleştirdiği düğüne katıldı. Meraklı gözlerin çevrildiği Çiçek yine yaptı yapacağını.
Kıyafetiyle gözleri kamaştıran Nevide Çiçek, Ceyda Nazlı’nın yüzüğündeki kurdeleyi bir anda ağzına atıp yuttu. Düğüne katılanlar şaşkınlarını gizleyemezken ardından güzel fenomeni alkışladı. Nevide Çiçek bu hareketiyle akıllarda şüphe bıraktı.
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