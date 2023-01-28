Nevide 'Çiçek' gibi açtı

Model Nevide Çiçek transparan elbisesi ile tüm bakışları kendinde topladı!İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde bir ödül gecesine katılan güzel model Nevide Çiçek modacı Oktay Seven imzalı siyah renkli transparan elbisesi ile uyumlu siyah renkli çizmeleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti.Güzelliği ve fiziği ile tam not alan Nevide Çiçek gecede derin dekolteli elbisesi ile gözleri kamaştırdı.

Nevide Çicek, Portaxe'de düzenlenen ödül gecesinde "Yılın iyi çıkış yapmış Modeli " ödülünü aldı. Müjdat Gezen,Gökçe Kırgız, Nevra Serezli, Mustafa Topaloğlu , Ümit Yaşar, Adil Yıldırım, Savur Güloğlu, Ümit Karan, Sinan Güleryüz, Halil Ergün, Cem Belevi ,Merve Demir ,Rumeli Orhan gibi sanat dünyasından isimler de vardı.