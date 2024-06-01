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Nevide Çiçek çok korkutacak!
Güzel sunucu ve oyuncu Nevide Çiçek ilk korku filmi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor
MAGAZİN 01.06.2024, 19:11
Güzel sunucu ve oyuncu Nevide Çiçek ilk korku filmi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yapımcılığını Mert Yapım Medya, ünlü yapımcı Mert Ozan Düz ve ünlü oyuncu Derya Şen Akbacak'ın yaptığı 'Yahuda' adlı sinema filmi çekimleri İstanbul'da start verdi.
Senarist ve yönetmenliğini Derya Şen Akbacak'ın yaptığı Yahuda, başrol oyuncularından güzel sunucu ve oyuncu Nevide Çiçek'in ilk korku filmi olacak.
Yahuda önümüzdeki aylarda vizyon için şimdiden hazırlanıyor.
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