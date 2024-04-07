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Nevide Çiçek Ankara gecelerinde
Güzelliğiyle dikkat çeken fenomen Nevide Çiçek, kıvrak figürleriyle Ankara gecelerini ısıttı
MAGAZİN 07.04.2024, 01:00
Güzelliğiyle dikkat çeken fenomen Nevide Çiçek, kıvrak figürleriyle Ankara gecelerini ısıttı. İSTANBUL (İGFA) - Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi güzel oyuncu Nevide Çiçek, Ankara’da gecelerde boy gösterdi.
Futbolculuğunun yanı sıra sosyal medyada yayımladığı videolarla gündeme gelen Nevide Çiçek'in tatili devam ediyor.
Oyunculuk hayatına da tam gaz devam edecek olan Çiçek, Ankara'da bir eğlence mekanında görüntülendi. Vur patlasın, çal oynasın eğlenen güzel oyuncu meraklı gözlere aldırış etmeden gecenin tadını çıkardı.
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