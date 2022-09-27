Neşet Ertaş, Kıraç ile anıldı

ABB, ölümünün 10’uncu yıl dönümünde büyük halk ozanı Neşet Ertaş için anma programı düzenledi. Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen gecede, Kırşehir Belediyesi Abdallar Müzik Topluluğu ve ünlü sanatçılar Kıraç ile Emel Taşçıoğlu usta ozanın en güzel türkülerini yorumladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Bozkırın Tezenesi” olarak bilinen büyük halk ozanı Neşet Ertaş’ı vefatının 10. yılında düzenlediği konser programıyla andı.

UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” kabul edilen Neşet Ertaş için Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen gecede; Kırşehir Belediyesi Abdallar Müzik Topluluğu ve ünlü sanatçılar Kıraç ile Emel Taşçıoğlu usta ozanın en sevilen türkülerini yorumladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı anma gecesine Ankaralı müzikseverler büyük ilgi gösterdi.

SANATÇILAR NEŞET ERTAŞ’IN TÜRKÜLERİNE BİR KEZ DAHA CAN VERDİ

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kırşehirliler Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği anma programında Neşet Ertaş’ın birbirinden güzel türkülerini seslendirilirken, ünlü sanatçılar Başkentlilere duygu dolu anlar yaşattı.

Bir Kırşehirli olarak Neşet Ertaş’ı anmaktan hem hüzün hem de büyük bir mutluluk duyduğunun altını çizen sevilen sanatçı Emel Taşçıoğlu, şunları söyledi:

“10 yıl önce bugün Kırşehir'de idik. Çok büyük bir üstadı, çok özel bir insanı ve çok kıymetli bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsü içindeydik. Benim baba memleketim Kırşehir. Toprağımdır Neşet Ertaş. Türkülerimiz var olduğu sürece yine Neşet ustalar gibi ustalar gelecektir. Bu özel insanı Büyükşehir Belediyesi bugün özel bir etkinlikle anmak istedi. Büyükşehir ile birlikte özellikle Neşet Ertaş’ı anma etkinliğiyle birlikte benim davet edilmiş olmam beni mutlu etti. Kırşehir adına, Neşet Ertaş adına teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra çok daha güzel şeyler olur.”

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Neşet Ertaş’ı anma konserine katılarak sevdiği sanatçılarla buluşan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, şunları söyledi:

-Mikdat Ünal: “Neşet Ertaş Kırşehir’in simgesiydi. Bugün onu anmak için toplandık. Bu organizasyon için de teşekkür ediyorum.”

-Mahmut Topçu: “Neşet Ertaş ülkemizin en değerli âşıkların, ozanlarından hatta filozoflarından biri. Sanat olarak ülkemizin bir değeridir.”

-Meryem Koca: “Öncelikle Mansur Başkan’ımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir bizi kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturuyor. Biz de bu etkinliklerle keyifli zaman geçiriyoruz.”

-Damla şıklar: “Belediyenin düzenlediği bu etkinliklerden çok mutluyuz. Bir Kırşehirli olarak Neşet Ertaş’ın bu şekilde anılmasından mutluluk duydum.”