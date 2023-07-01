Naomi 53'ünde 2. kez anne oldu

Ünlü İngiliz model Naomi Campbell 53 yaşında ikinci kez anne olduğunu duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü İngiliz model Naomi Campbell, Instagram hesabından bebeğinin dünyaya geliş haberini paylaştı.

Yıldız isim, “Minik oğlum hoşgeldin” mesajı ile ikinci çocuğunun cinsiyetini açıkladı.

Doğum sonrası çekilen fotoğrafta, yeni doğan kardeşinin elini tutan ise Campbell’ın iki yaşındaki kızı.

Campbell’ın paylaşımında mesajın tamamı şöyle:

“Küçüğüm, tarif edilemez şekilde sevildiğini ve doğduğun andan itibaren sevgi ile çevrelendiğini bil. Tanrı’nın bir lütfusun, şükrediyorum. Minik oğlum hoşgeldin.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Dr Naomi Campbell (@naomi)'in paylaştığı bir gönderi