Müzik piyasasına 'Taş' gibi geliyor

Gökhan Taş müzik hayatındaki kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor.İSTANBUL (İGFA) - Gökhan Taş’ın ‘Kapımı Çalma’ adlı teklisi Müzikonair etiketiyle YouTube ve Tüm dijital platformlarda Yayında. Sözü ve müziği Gökhan Taş’a ait olan şarkının Aranjörlüğünü Baran Karakoç, klibin yönetmenliğini ise Engin Asil yaptı.

Daha önce yaptığı hareketli şarkılarla öne çıkan Gökhan Taş bu kez de slow bir eserle karşımıza çıktı.

Sözleri ve müziği kendisine ait 100’den fazla şarkısı olan sanatçı, yaptığı çalışmalarla ses getirecek. Yeni şarkısıyla müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Gökhan Taş müzik hayatındaki kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor.