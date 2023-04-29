Müzik öğretmeni Başak Akıncı'dan iddialı şarkı

Güzelliği ve kendine has yorumuyla dinleyenlerini mest eden müzik öğretmeni Başak Akıncı, ‘Ne Diyor’ isimli şarkısıyla müzik dünyasına ‘Merhaba’ dedi.İSTANBUL (İGFA) - Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla sıkça isminden söz ettiren müzik öğretmeni Başak Akıncı, yaptığı ilk teklisiyle yaza damga vurmaya hazırlanıyor.

Sözü Ayşen’e, müziği Kemal Şimşekay’a ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise Buğra Karaçam yaptı. Dijital platformlarda yerini alan ‘Ne Diyor’ şarkısının klibi ‘tık’lanma rekoru kırıyor. Tek hedefinin müzik dünyasının en iyileri arasında yer almak olduğunu dile getiren Akıncı, ‘Müzik dünyasının en iyileriyle yapmış olduğum bu şarkı dillerden düşmeyecek. Yakında herkes benden söz edecek ‘dedi.