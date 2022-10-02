Müzik dünyasının 'Tutku'su olacak

Profesyonel bir dansçı olan ve iki yıldır sürdürdüğü müzik eğitimi sayesinde şarkıcılık kariyerinde üzerine koyarak ilerleyen 6 Ekim 1999 İstanbul doğumlu Tutku Tarçın’ın ilk teklisi müzikseverlerle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - 2019 yılında pandemi ile birlikte müzik özelinde başladığı sosyal medya paylaşımları ile çok kısa sürede büyük bir beğeni kazanan güzel şarkıcının seslendirdiği Saydırır isimli şarkının söz ve müziği ilişki uzmanı Aşkım Kapışmak’a ait.

Aynı zamanda gitar ve piyano çalabilen Tutku tüm bunların yanında dans eğitmenliği de yapıyor. Müzik kariyerinde dans ve müziği profesyonel anlamda birleştirip geliştirmek hedefinde olan Tutku’ya Saydırırşarkısının klibinde Sude Özmen’in koreografileriyle “2Day Dance” ekibinden güzel ve yetenekli dansçılar eşlik ediyor.

Yönetmen koltuğunda Eyüp Öztürk’ün oturduğu klibin Styling çalışmasını Büşra Işık yaparken, hikayesinin içinde adeta karakter halini alan unsurlardan makyaj ve saç tasarımı sırasıyla Ayaz Öztürk ve Ersan Eker’e ait.