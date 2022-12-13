Müzik dünyasına 'Kraliçe' geliyor

"Kraliçe” isimli şarkısıyla önümüzdeki günlerde müzik dünyasına merhaba diyecek olan Dilşah Gülşah Çelik, tuttuğunu koparan yapısıyla da şarkısının adı gibi kraliçeliğini tasdik ettirmeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Üçüncü teklisini çıkarmak için gün sayan sosyal medyanın da fenomen ismi Dilşah Gülşah Çelik, sosyal medyadaki takipçilerinin isteğiyle bu şarkıyı yaptığını dile getirirken, yaptığım klip çalışmamın senaryosunun da takipçilerine ait olduğunu söyledi.

"Sosyal medyanın oluşturduğu şarkıcı varsa o benim" diyen Dilşah Gülşah Çelik, 'Kraliçe' adlı eseriyle ve görsel showlarıyla en iddialı isim olduğunu kaydetti.

Sahne önünde olmayı bütün gözlerin benim üzerimde olmasını sevdiğini söyleyen Dilşah Gülşah Çelik, "Sesim güzel mi? bilmem, güzel olduğunu iddia etmiyorum ama şarkı söylemeyi seviyorum kısaca Show benim işim, modern danslar üzerine eğitmenlik yaptım daha önce şuan sadece müzikle ilgileniyorum, kliplerimde dans Showlarımla öne çıkmayı seviyorum. Sahnede sadece şarkı söylemek bana göre yeterli değil aynı zamanda sahneye yakışmak görsel Show yapmakta önemlidir, ben hepsini sahnede beni izleyen insanlara sunduğumu düşünüyorum” dedi.