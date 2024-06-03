Müzik aşkım herşeyin önünde!

'Kaç Vesait’ isimli yeni single çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Adanur, katıldığı radyo programında şöhretle işinin olmadığını, müziği aşkla yaptığını söyledi.BURSA (İGFA) - Yeni şarkısı 'Kaç Vesait’i yayınlayan Hakan Adanur, geçtiğimiz günlerde Radyo D ve TRT FM’in canlı yayın konuğu oldu. Programlarda canlı performans sergileyen Adanur, müziğe olan tutkusunu dile getirdi.

Müzik aşkının herşeyin önünde geldiğini belirten Adanur, “Gitarı elime aldığımda, bestelerimi yaparken yada şarkı söylerken duyduğum haz anlatılmaz bir duygu. Benim ne şan ne şöhret ne de tanınır olmakla ilgili en küçük bir kaygım yok. En büyük tutkum yaptığım müziği daha geniş kitlelere ulaştırabilmek...” diye konuştu.