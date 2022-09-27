Müziğin Number 1'ları belli oldu

Türkiye’nin 1 numaralı kepek şampuanı* Head&Shoulders’ın bu yıl ikinci kez ana sponsoru olduğu ‘’Head&Shoulders NR1 Video Müzik Ödülleri’’ Oligark’ta gerçekleşen muhteşem gecede sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin 1 numaralı kepek şampuanı* Head&Shoulders’ın bu yıl ikinci kez ana sponsoru olduğu Head&Shoulders NR1 Video Müzik Ödülleri’nde #müziğin1numaraları ödüllerine kavuştu. Tören birbirinden eğlenceli ve etkileyici performanslara da sahne oldu. Hande Yener’in açılış şovu ile başlayan gece; Behzat Gerçeker yönetiminde Enbe Orkestrası, Mabel Matiz, Norm Ender, Semicenk, Arem Özgüç ve Arman Aydın performansları ile devam etti.

Müzik kenti Kuşadası’nın katkılarıyla, özel bir davetle gerçekleşen; Orhan Gencebay, Aleyna Tilki, Sinan Akçıl ve Ömür Gedik gibi müzik dünyasının önde gelen isimlerinin akın ettiği gecede bu yıl ilk kez açılan “Head&Shoulders Yükselen Yıldızlar” kategorisinde ise; başarıları, yetenekleri ve özgüven hikayeleriyle ilham veren genç sanatçılar Alper Erözer, Irmak Arıcı ve Berkay Altunyay ödüllerine kavuşan yıldızlar oldular.

Head&Shoulders NR1 Video Müzik Ödülleri’nin sunuculuğunu Alp Kırşan ve Özge Ulusoy üstlenirken, Mavi Halı röportajları ise Senem Aydın ve Kadir Çetin tarafından gerçekleştirildi.

İşte Müziğin 1 Numaraları;

En İyi Erkek: Mabel Matiz

En İyi Kadın: Aleyna Tilki

En İyi Şarkı: İrem Derici & Alper Atakan Affeder mi Aşk Bizi

En İyi Rap şarkıcı: Norm Ender

En İyi Rap Şarkı: Sefo - Tutsak

En İyi Klip: Edis - Arıyorum

En İyi Yabancı Şarkıcı: Dua Lipa

En İyi Influencer: Berfu Yenenler

En İyi Grup: Madrigal

En İyi Rock Şarkıcı: Fatma Turgut

En İyi Düet: No.1 ft. Melek Mosso - Yarım Kalan Sigara

En İyi Aranjör: Arem Özgüç & Arman Aydın

En İyi Çıkış: KÖFN

En İyi Performans: Hazal Kaya & Zeynep Bastık

NR1 Özel Ödül Genç Yetenek: Semicenk

NR1 Müziğin Efsaneleri Özel Ödülü: Orhan Gencebay