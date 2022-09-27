Son Dakika

Müziğin Number 1'ları belli oldu

MAGAZİN 27.09.2022, 07:44
Müziğin Number 1'ları belli oldu

Türkiye’nin 1 numaralı kepek şampuanı* Head&Shoulders’ın bu yıl ikinci kez ana sponsoru olduğu ‘’Head&Shoulders NR1 Video Müzik Ödülleri’’ Oligark’ta gerçekleşen muhteşem gecede sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin 1 numaralı kepek şampuanı* Head&Shoulders’ın bu yıl ikinci kez ana sponsoru olduğu Head&Shoulders NR1 Video Müzik Ödülleri’nde #müziğin1numaraları ödüllerine kavuştu. Tören birbirinden eğlenceli ve etkileyici performanslara da sahne oldu. Hande Yener’in açılış şovu ile başlayan gece; Behzat Gerçeker yönetiminde Enbe Orkestrası, Mabel Matiz, Norm Ender, Semicenk, Arem Özgüç ve Arman Aydın performansları ile devam etti.

Müzik kenti Kuşadası’nın katkılarıyla, özel bir davetle gerçekleşen; Orhan Gencebay, Aleyna Tilki, Sinan Akçıl ve Ömür Gedik gibi müzik dünyasının önde gelen isimlerinin akın ettiği gecede bu yıl ilk kez açılan “Head&Shoulders Yükselen Yıldızlar” kategorisinde ise; başarıları, yetenekleri ve özgüven hikayeleriyle ilham veren genç sanatçılar Alper Erözer, Irmak Arıcı ve Berkay Altunyay ödüllerine kavuşan yıldızlar oldular. 

Head&Shoulders NR1 Video Müzik Ödülleri’nin sunuculuğunu Alp Kırşan ve Özge Ulusoy üstlenirken, Mavi Halı röportajları ise Senem Aydın ve Kadir Çetin tarafından gerçekleştirildi. 

İşte Müziğin 1 Numaraları;

En İyi Erkek: Mabel Matiz
En İyi Kadın: Aleyna Tilki 
En İyi Şarkı: İrem Derici & Alper Atakan Affeder mi Aşk Bizi
En İyi Rap şarkıcı: Norm Ender 
En İyi Rap Şarkı: Sefo - Tutsak
En İyi Klip: Edis - Arıyorum
En İyi Yabancı Şarkıcı: Dua Lipa
En İyi Influencer: Berfu Yenenler 
En İyi Grup: Madrigal 
En İyi Rock Şarkıcı: Fatma Turgut
En İyi Düet: No.1 ft. Melek Mosso - Yarım Kalan Sigara
En İyi Aranjör: Arem Özgüç & Arman Aydın 
En İyi Çıkış: KÖFN
En İyi Performans: Hazal Kaya & Zeynep Bastık 
NR1 Özel Ödül Genç Yetenek: Semicenk
NR1 Müziğin Efsaneleri Özel Ödülü: Orhan Gencebay

Yorumlar (0)
22
açık
Namaz Vakti 27 Eylül 2022
İmsak 05:24
Güneş 06:49
Öğle 13:00
İkindi 16:21
Akşam 19:01
Yatsı 20:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Real Betis 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Almeria 6 4
17. Espanyol 6 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1