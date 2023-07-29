“Müziğin melezleşmesini güzel buluyorum”

’Fi Fijör’’, müzisyen ve prodüktör Sena Gül, namıdiğer Paptircem’in sunumuyla devam ediyor. Paptircem’in, “Fi Fijör” programının konuğu Mor ve Ötesi’nin solisti, başarılı müzisyen Harun Tekin oldu.İSTANBUL (İGFA)- Müzisyen ve prodüktör Sena Gül, nam-ı diğer Paptircem, “Fi Fijör” isimli müzikli talk show programı Zorlu PSM YouTube kanalında devam ediyor. Zorlu PSM stüdyolarında gerçekleşen müzik, sohbet ve eğlence dolu “Fi Fijör” programının yeni konuğu “Bir Derdim Var”, “Cambaz”, “Sevda Çiçeği” ve “Araf” gibi kültleşen hitleriyle Mor ve Ötesi Grubu'nun solisti başarılı müzisyen Harun Tekin oldu.

Harun Tekin, Paptircem’in “Biliyorsun bir şeyler değişiyor artık ve herkes yeni bir şeyler denemeye başladı. Özellikle yeni jenerasyon, sektör veya yeni çıkan müzikler hakkında sen ne düşünüyorsun? sorusuna ‘Şimdiki zaman ve yakın gelecekle ilgili bağ kurabilecek bir şey söylemek gerekirse; bu dönemin ben daha az fanatik bir müzik dinleme dönemi olduğunu düşünüyorum. Biz müzik yapmaya başladığımız sırada metalci, cazcı, rapçi vardı ve bu türler daha baskın kimliklerdi. Bunlar biraz tüketim alışkanlıklarıyla da ilgili, şimdiki gibi bütün müziğin elinin altında olduğu bir dünya yoktu.

Bizim zamanımızda seçerek ulaşman gerekiyordu. Arkadaşların ne dinliyorsa onlardan tavsiye alıyordun, ‘20 albüm alayım da üçünü beğenirim’ gibi bir durum söz konusu değildi. Ayda bir tane albüm satın alabilirdin ya da kaset çekebilirdin. Onların hepsi sınırlı bir veri içerisinde ve birilerinin yaptığı seçimleri dinlemek oluyordu. Şimdi ise dünyadaki bütün müziği dinleyebiliyorsun, bence onun getirdiği bir melezleşme var ve bunu da çok sağlıklı ve iyi buluyorum. Buna da yaklaşmak ve uyum sağlamak için bizim de önümüzdeki aylarda oldukça değişik denemelerimizin olacağını söyleyebilirim.” yanıtını vererek müziğin bugününe bakışını ve yakın zamandaki projelerinden ipuçları vererek samimi açıklamalarda bulundu.