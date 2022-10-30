'Müstakbel Damat' ekibi Gripin ile stüdyoya girdi

11 Kasim’da sinemalarda olacak olan yılın aile komedisi “Müstakbel Damat” filminin keyifli basın toplantısından sonra bir sürpriz de filmin müziğinden geldi.İSTANBUL (İGFA) - Çekimleri Kıbrıs’ta gerçekleşen Müstakbel Damat filminin Sound track şarkısı DİLLİRGA Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu tarafından seslendirildi.

Kıbrıs’ta yaşanan bir kız isteme hikayesini konu alan aile komedisi Müstakbel Damat filminin oyuncuları İlker Ayrık, Hande Soral ,Erdal Özyağcılar, Ayça Erturan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur ve Serdar Fırat şarkıyı söyledikten sonra “Önce Birol’a sonra aranjeye güveniyoruz,” dedi.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın ise şarkıyı söylerken koçluğunu kendisi gibi oyuncu olan Ahu Sungur yaptı.

Özyağcılar; “Ahu’nun kulağının çok iyi olduğunu yakaladım ve durumdan faydalandım” dedi.