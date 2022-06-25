Mustafa Cihat Kılıç Bergama'yı mest etti

86. Uluslararası Bergama Kermes Festivali kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan sanatçı Mustafa Cihat Kılıç, söylediği birbirinden güzel ezgilerle Bergama'yı mest etti.İZMİR (İGFA) - En güzel ezgileri kendine has yorumuyla seslendiren Sanatçı Mustafa Cihat Kılıç’ın sahne performansı büyük alkış aldı. Sanatçı Bergama Kermes Festivali'nde unutulmaz bir akşam yaşattı.

Etkinliğin sonunda Sanatçı Mustafa Cihat Kılıç'a, Parşömenden yapılan plaket veren Belediye Başkanı Hakan Koştu, bu unutulmaz akşam için teşekkür etti.