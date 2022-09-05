Müslüm Gürses'ten yeni şarkı!

Türkiye’nin Müslüm Babası Müslüm Gürses aramızdan ayrılalı 9 yıl olmasına rağmen geride bıraktığı yayınlanmamış eserleri ile sevenleri ile buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Elenor Müzik ve Muhteşem Candan yapımcılığında 60 yıllık bir ömre sığan 50 albüm ve onlarca şarkının ardından; "Mahzendeki Şarkılar" albümlerinde toplanan Müslüm Gürses’in vefatından sonra ilk kez yayınlanan şarkılardan bir diğeri “Gurbetçi” oldu.

Mahzendeki Şarkılar 3 tüm dijital platformlarda yayımlandı.