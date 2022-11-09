Musiki Eseri Sahipleri'nden 10 Kasım'a özel klip

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), Neşet Ertaş’ın unutulmaz eseri ‘’Neredesin Sen’’ ile Mustafa Kemal Atatürk anısına çok özel bir çalışmaya imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Ferhat Göçer’in yönetim kurulu başkanlığındaki MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıldönümü anısına çok özel bir çalışmaya imza attı.

Türk Halk Müziği’nin usta ismi Neşet Ertaş’ın unutulmaz eseri ‘’Neredesin Sen’’i, yönetim kurulu üyesi Febyo Taşel’in düzenlemesiyle dokuz isim yeniden seslendirdi. Atatürk’ün görüntüleri ve eseri seslendiren isimlerin görüntülerinin yer aldığı bir klip çalışması da yapılan şarkı için, MSG yönetim kurulundan ve üst kurul üyelerinden oluşan, müzik dünyasının önemli isimleri stüdyoya girdi.

"Neredesin Sen" eserini, MSG Yönetim Kurulu üyeleri, Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu, Aslı Gökyokuş, Yüksel Baltacı, Cansu Kurtcu, Volkan Akmehmet, MSG Denetleme Kurulu Başkanı Yüksek Sadakat grubunun bas gitaristi müzisyen Kutlu Özmakinacı,üyeleri Grup 84’ün solisti Tuna Velibaşoğlu, Gamze Lim ve MSG Haysiyet Kurulu Başkanı Sevingül Güler seslendirdi.

https://youtu.be/Yv2dZMlU0w4

Beş dakikadan oluşan klip, MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer’in, "Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felakete mahkumdur, diyerek sanata desteğini her fırsatta ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e şükran borçluyuz. 10 Kasım’da önderimiz Atatürk’ü büyük sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" sözleriyle sona eriyor.

Düzenlemesi Febyo Taşel’e, kaydı Daniel Taşel’e ait çalışmada; gitarist Caner Güneysu, bas gitarist Birkan Şener, bağlama sanatçısı Gökhan Kantos, perküsyonist Mehmet Akatay yer aldı.