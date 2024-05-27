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Murda'dan yeni tekli!
Rap müziğin sevilen isimlerinden Murda'nın yeni teklisi 31 Mayıs'ta sevenleriyle buluşacak
MAGAZİN 27.05.2024, 17:15
Rap müziğin sevilen isimlerinden Murda'nın yeni teklisi 31 Mayıs'ta sevenleriyle buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkçe Rap müziğin sevilen isimlerinden hit maker Murda’nın yeni teklisi “Benimsin” 31 Mayıs’ta yayında.
Hem Türkiye hem de Avrupa müzik endüstrilerinde büyük bir etki yaratan ve sayısız hit parçaya imza atan Amsterdam ve İstanbul merkezli Murda, oryantal esintili ve darbukanın ön planda olduğu yeni şarkısı “Benimsin” ile yazın en çok dinlenen yüksek tempolu şarkılarından biri olmaya hazırlanıyor.
Yeni albüm hazırlıklarında olduğunu duyuran sanatçı kulaklardan düşmeyen hitler yapmaya devam ediyor.
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