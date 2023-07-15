Murda'dan 'fıstık' gibi parça

Yerli rap ve pop sahnemizin en popüler yıldızlarından Murda'nın yeni parçası "Fıstık" yayımlandı.İSTANBUL (İGFA) - Amsterdam çıkışlı Murda, geçtiğimiz yıllarda hem Türkiye'de hem de Avrupa'da sayısız hit parçaya imza atarken hayran kitlesini önemli ölçüde genişletti.

Kendine özgü söz yazımı ve rap, trap ve R&B türlerini bir araya getirdiği stili ile dikkat çeken Murda, yıl boyunca Avrupa'da turnesine devam edecek.