Murat Tekyıldız yeni şarkısıyla iddialı!

1972 İstanbul Kadıköy doğumlu Murat Tekyıldız, küçük yaşlarda başladığı müzik hayatını, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı eğitimi ile birleştirerek sanat hayatına profesyonel anlamda devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İçlerinde söz ve müziği, kendine ait olan şarkılarında bulunduğu 3 albüm ve 2 single çıkarmış olup, Türkiye'nin İstanbul, Bodrum, Mersin'de başarılı performanslarını sürdürmüş ve halen Antalya şehri sahnelerinde bu başarıya devam eden Murat Tekyıldız son klip çalışmasını bestesi Mine Kılıç'a ait olan aranjörlüğünü Emre Bayarı ın yaptığı " Kırıla Kırıla" isimli şarkısına çekti. Müzikonair yapımcılığı ile piyasaya çıkan şarkı dinleyenleri ile buluştu.