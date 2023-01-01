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Murat Kurşun İstanbul'u salladı
MAGAZİN 01.01.2023, 16:04
Murat Kurşun, yeni yıla İstanbul'da giren isimler arasındaydı.İSTANBUL (İGFA) - Murat Kurşun, Yeşilköy'deki Polat Renaissance Otel'de düzenlenen özel bir gecede sahne aldı.
Yaklaşık bin kişinin katıldığı yeni yıl eğlencesinde Murat Kurşun, seslendirdiği şarkılarla davetlilere keyifli bir yılbaşı gecesi yaşattı.
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